Brønnøyværing konkurrerer med biolaser i USA

- Sammen med syv biologer, en informatiker og to andre fysikkstudenter skal vi presentere en laser som bruker levende proteiner, og som blant annet kan brukes på jakt etter sykdom, sier hun.

Til Boston

Det blir raskt svært teknisk når man skal forklare hva de 11 studentene jobber frem ved Universitetet i Oslo. Brønnøyværingen Sæthre Aune beskriver utfordrende, men artige dager i forsøket på å få ferdig en biolaser til konkurransen innen syntetisk biologi, som arrangeres ved velrennomerte Massachusetts Institute of Technology (MIT).

- Potensielt kan denne brukes som et verktøy for grunnleggende forskning i cellebiologi og diagnostikk. Gruppen har jobbet med prosjektet nær hele året, og den store avslutningen ved å delta i konkurransen i Boston er noe vi ser veldig frem til, sier hun.

Simulerer laser

Et besøk på optikklaboratoriet på Blindern gir et lite innblikk i hva fysikkstudentene Sæthre Aune, Elisabeth Lindberg og Hilde Solesvik Skeie jobber med. De tar utgangspunkt i en celleprøve med grønt fluoriserende protein som biologene har dyrket frem.

- Vår del av prosjektet er å lyse på denne prøven med blått lys, for å se om vi kan få proteinet til å lyse av seg selv og på denne måten brukes som en laser, forklarer de tre.

Til forsøket brukes et spektrometer, som er et optisk instrument som brukes for å se egenskaper til lys.

- Vi har nå laget en lyskilde ved hjelp av en ledpære, et kretskort, noen motstander og ledninger. Dette har vi loddet sammen, og koblet til strøm. Lyskilden sender lys gjennom noen linser, før den treffer celleprøven. Lyset går så gjennom flere linser, før vi kan se resultatet i spektrometeret, forklarer de tre.

Rimelig utstyr kan gi stor nytte

Laser har eksistert i mange år, men denne type biolaser er fortsatt et forskningsområde.

- Fordelen med biolaser er at vi ved hjelp av svært rimelige grunnkomponenter kan skape en laser. Sammenligner vi med en laser til flere hundre tusen kroner kommer vi godt ut, for vår lyskilde koster rundt en femtilapp. Nå skal det sies at universitetet stiller med utstyr, samt at vi får sponset de siste komponentene vi trenger, forklarer de tre.