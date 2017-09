Fritidsbåt tok inn vann, slepes til Sandnessjøen

Klokken 05.16 fikk Hovedredningssentralen i Nord-Norge melding om en fritidsbåt som tok inn vann ved Sandnessjøen.

- Situasjonen er nå under kontroll. En ambulansebåt og nordgående hurtigrute fant båten nord for Sandnessjøen. Det er brukt pumpeutstyr for å lense båten og denne er slepes akkurat nå til Sandnessjøen, sier Thor-Erik Torkildsen ved HRS til BAnett.

Det var to personer om bord i fritidsbåten, men ingen skal være skadet.