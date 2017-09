Vil fortsatt legge ned Sauren-ferja

Forslaget innebærer flere endringer på samferdselskartet på Sør-Helgeland.

Direkterute på Tjøtta-Forvik

Fylkesrådet ønsker å prioritere en direkterute på Tjøtta-Forvik. Her er planen en direkterute med avgang annenhver time hele året og en gang i timen på sommeren.

En mindre ferje vil betjene ruta med mellomstedene Tjøtta-Mindlandet-Tro-Stokkasjøen-Vågsodden-Forvik, og her blir det færre avganger, med unntak for Mindlandet, som får et tilbud om lag på dagens nivå.

Ønsker flere lavutslippsferjer

Vennesund-Holm, Horn-Anddalsvåg og Tjøtta-Forvik er alle samband der det legges opp til bruk av lavutslippsferjer.

Det er også ønskelig fra fylkets side at disse tre sambandene koordineres særlig godt, med stive ruter og gjennomgående rutetabell.

Kutter Sauren-ferje

Fylkesrådets forslag til nytt samferdselskart viderefører kutt av Brønnøysund-Sauren.

Det kommer frem fredag.

– Fylkesrådet foreslår å legge ned fem ruter til steder med få fastboende og lav næringsaktivitet. De aktuelle rutene har derfor også relativt lave passasjertall, heter det i rådets dokument.

For lite trafikk

I sin begrunnelse skriver fylkesrådet:

«Det er 3 fastboende og mange fritidsboliger på øya. Det er flere fritidsboliger under bygging. Hurtigbåtruta Rørøy (Vega) - Brønnøysund går forbi Sauren. Ferjetilbudet erstattes med behovsanløp med hurtigbåten, slik at det blir mulig å reise fram og tilbake til Brønnøysund 1 dag i uka, og at det blir mulig å reise ut til Sauren fredag med retur søndag. Behovsanløpene legges ikke til de ruteavganger som har flest passasjerer.

Endringene i kriteriene i inntektssystemet til fylkene medfører at det statlige bidraget til denne ferjeruta opphører fra 01.01.2018. Det er krav om minst 10 PBE (personbilenheter) per dag for å komme inn under ferjekriteriene. Brønnøysund – Sauren frakter 3-4 PBE per dag.»

Det er lagt til grunn 3151 passasjerer og 1402 kjøretøyer i 2016.

Vega-Sandnessjøen rammes

«Dagens hurtigbåtrute videreføres, men ruta vil snu på Sandvær i vinterruta og ikke lenger kjøre til Kirkøy på Vega. Skolereiser og arbeidspendling fra Herøy ivaretas med hurtigbåt til Sandnessjøen med busskorrespondanser ut fra Sandnessjøen. Ruta vil bli betjent av et mindre, godsførende fartøy. Ruta vil ivareta behovet for internreiser i Herøy når ferjeruta endres til å gå Brasøy – Austbø – Søvik.»

Det betyr at det ikke går hurtigbåt fra Sandnessjøen til Vega vinterstid.

Fem avganger til S.sjøen uten flyrute?

I dag går det hurtigbåt fra Brønnøysund til Sandnessjøen tur retur to ganger i uka, mandag og onsdag.

Fylkesrådet foreslår å videreføre denne ruten som i dag, men med et forbehold:

«Vurderes utvidet til alle hverdager dersom det ikke gjenopprettes et flytilbud mellom byene.»

Det understrekes at en eventuell utvidelse ikke er en del av kosnadsberegningen.

Foreslår kutt på Tjøtta-Igerøy

På dette sambandet er forslaget fra fylkesrådet at fredags- og søndagsavgangene i vinterruta videreføres, og at sommertilbudet videreføres om lag som i dag.

Tirsdags- og fredagavgangene på formiddag vurderes nedlagt.

Det man eventuelt sparer på denne nedleggelsen kan føre til økt tilbud på Horn-Igerøy.