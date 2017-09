Torghatten Nord-ferja "Røst" skal ut på langtur. Ifølge Lofotposten skal den leies ut til et rederi på Island. Torsdag forlot den Svolvær, nå er Island neste stopp.

Ifølge skipstrafikken er Røst (søk på "Rost") fredag i 13.30-tiden like ved vest for Ørnes, med kurs for Island.