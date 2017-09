Aase Refsnes (SV) blir fylkesråd i Nordland.

Nordland fylkeskommune melder at Aase Refsnes (SV) blir ny fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland. Hun er er utdannet siviløkonom, og har de siste årene vært prosjektleder for tilflyttingsprosjektet Lev i Steigen.

Kulturstrategi

- Jeg gleder meg til å komme i gang. Jobben som fylkesråd er jeg sikker på blir både spennende og svært lærerik sier 33-åringen til fylkeskommunens nettsider.

Refsnes har allerede planene klare for hva hun ønsker å ta fatt på først.

- Jeg vil ta tak i arbeidet med ny kulturstrategi, ny idrettsstrategi, fylkets første regionale plan for folkehelse i tillegg til arbeidet med ny klinikkstruktur innen tannhelse.

Noresjø til næring

Tidligere fylkesråd for kultur Ingelin Noresjø (KrF) blir nye fylkesråd for næring.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Selv om jeg har et stort hjerte for kultursektoren, blir det utrolig interessant å få jobbe med industri-, fiskeri- og næringsliv i Nordland, sier Noresjø.

Hun erstatter tidligere fylkesråd Mona Fagerås (SV), som fikk stortingsplass etter valget.

- Ingelin er en dyktig politiker, og jeg setter stor pris på at hun har sagt ja til denne utfordringen. Jeg er sikkert på at hun vil fylle sin nye rolle på en utmerket måte, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.