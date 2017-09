Dømt til 4,5 års fengsel for drapsforsøk på internatskole

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om forvaringsdom, noe Kristiaisand tingrett har avvist.

Onsdag denne uken falt dommen på fengsel i fire år og seks måneders fengsel. 18-åringen er også dømt til å betale jenta fra Helgeland 150.000 kroner i oppreisning.

Knivstukket av ekskjæreste

Det var i desember i fjor at jenta ble knivstukket og alvorlig skadd av en medelev på en internatskole på Sørlandet. De to hadde vært kjærester.

Ifølge tiltalebeslutningen mot den nå 18 år gamle tiltalte skal han ha forsøkt å drepe jenta fra Helgeland «ved å stikke henne gjentatte ganger med kniv i overkroppen og hodet. Hun ble bl.a. påført skader i venstre bryst, venstre skulder, mellom skulderbladene, over venstre øre, samt på halsen, hvorav to av stikkskadene gikk inn i brysthulen og punkterte lungen på begge sider. Tilstanden var livstruende, og ville uten adekvat medisinsk behandling ha medført døden.»

Tiltalte erkjente knivstikkingen kort tid etter å ha blitt pågrepet. Han var 17 år og 4 måneder gammel da drapsforsøket fant sted.

Han erkjent imidlertid ikke straffskyld, da han menete han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, fordi han ble påvirket av en fantasifigur.

Avviste forvaring

Retten vurderte forvaringsdom, men kommer under tvil frem til at det ikke er grunnlag for det.

«Det er, etter rettens syn, imidlertid ikke grunnlag etter bevisførselen for å legge til grunn at gjentagelsesfaren er nærliggende også utover lengden av en alternativ fengselsstraff på fire år og seks måneder», heter det i dommen ifølge Fædrelandsvennen. Det er en forutsetning for å bruke forvaring at fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet.

At tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet innebar også at det stilles særlig strenge krav for å kunne idømme forvaring.

Fædrelandsvennen har ikke kommet i kontakt med 18-åringens forsvarer eller aktor torsdag.