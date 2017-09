I natt kan Eirik få én mindre kollega og Margunn én ekstra

Mandag kveld er alle partiene samlet til valgvake på Stormen i Bodø, der NRK og Avisa Nordland arrangerer valgsending.

Tre av førstekandidatene ble også intervjuet av NRK Radio (rundt 20.19.00).

– Dette er julaften, 17. mai og bursdag på samme dag. Så spennende som i år er det lenge siden det har vært, konkluderte Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen overfor NRK.

Det er neppe noen uenighet knyttet til det, hans eget parti ligger historisk lavt på gallupen, og et eventuelt regjeringsskifte er særlig avhengig av et godt resultat for Rødt, SV og eventuelt MdG, mens et Venstre over sperregrensen kan bidra til at Erna Solberg fortsetter som statsminister.

Sivertsen tar dette med knusende ro.

– Vi har ingen planer om å halvere vår representasjon på Nordlandsbenken, sier han til NRK.

Høyres Margunn Ebbesen er enig i at det er god stemning på Stormen.

– Det er kjempestemning, masse folk er samlet fra første til tredje etasje. Dette ser ut til å bli en fantastisk hyggelig politisk hyggelig kveld.

På spørsmål om hvorvidt hun tror Høyre kan sikre en andre plass på Nordlandsbenken til Jonny Finstad.

– Vi skal ha to, vi har jobba så mye at vi fortjener to, konkluderer hun.

SVs Mona Fagerås var også optimistisk.

– Vi har hatt veldig gode målinger, men skal ikke konkludere før langt på natt, sa hun.

Aps Sivertsen berørte også kommunesammenslåingen på Sør-Helgeland og Ytternamdalen:

– I sør har vi en annen viktig sak knyttet til om bindalingene skal være nordlendinger eller trøndere, sa han.