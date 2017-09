Tidligere ordfører og Ap-kommmunestyrerepresentant i Bindal Mange Paulsen kommer i et leserinnlegg med hard skyts mot Bindal Venstre og partilagets leder Magnar Bøkestad.

- Bindal Høyre og Venstre har sjelden eller aldri gjort noe positivt for Bindal kommune, skriver Paulsen, som mener Bøkestad gjennom mange år har satset på å skape splid mellom innbyggerne i kommunen

- Dette er Magne Paulsen i fri dressur, han kobler ut kart og historiebok, sier Magnar Bøkestad til BAnett.

Han reagerer på utsagnet om at Bindal Venstre har gjort lite for kommunen gjennom årene.

- Venstre har vært i flertallsposisjon i fire år de tre siste tiårene. De 26 andre årene må Ap nesten ta skylden for selv. All statistikk for Bindal er deprimerende lesning, og rapporten fra Telemarksforskning var nådeløs. Ikke skyld på opposisjonen for feil bruk av næringsfond, sentralisering og overinvesteringer i skole og en gigantisk hall som ingen har bruk for.

- Skaper du splid i kommunen?

- Dette er Magne Paulsens gamle strategi: Det er den som kritiserer et forslag som skaper strid, ikke den som kommer med forslag om nedleggelse eller sentralisering. Bindal Venstre har vært uærbødige og påpekt at det bor folk utenfor kommunesenteret, det legger vi oss flat for, sier Magnar Bøkestad.