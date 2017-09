Hele skolen på tur

Vik skole har i omlag 25 år arrangert skogdag i området Mardal/Valleråa. I går var også Berg skole med for første gang.

– Da fikk også de yngste være med, og alle elevene fra begge skolene møttes. Til sammen blir det rundt 280 elever, forteller rektor ved Vik skole Tove Buskerud.

Elevene ble delt inn i 20 grupper med elever fra alle trinn i hver gruppe.

– Gruppene gikk igjennom en aktivitetssti som hadde ti stasjoner bemannet av lærere. Elevene løste teoretiske og praktiske oppgaver sammen, som for eksempel artsbestemmelse av vekster og bygging av en menneskepyramide. I tillegg til poeng for riktig svar ble det gitt inntil fem poeng for hvordan gruppen samarbeidet om løsningen, forteller Buskerud.

Skogdagen ble avsluttet med grilling på stranda.