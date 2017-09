Brønnøy Høyre tar opp flåtten politisk

I helgen skrev BAnett om Jessica Celin S. Rottem (5) på Nordhus, som ble bitt av flått og ble rød rundt bittstedet. Hun fikk god hjelp på legesenteret, men moren, Maria S. Rottem, beskriver flåttutbredelsen i området som ekstrem.

Underskriftskampanje

I etterkant av dette bestemte Birgitte Brattbø seg for å starte underskriftskampanjen Noe må gjøres med flåtten i Brønnøy, som mandag kveld er signert av 678 personer.

- Dette er en apell til kommunale myndigheter, viltforvaltning, kommunelege og politikere i Brønnøy om å iverksette tiltak mot flått. Flere områder i kommunen er det nå så mye flått at man skyr disse plassene som steder å lufte hund, eller la barn leke, av frykt for smitte av borrelia eller hjernehinnebetennelse, heter det i innlegget.

Tas opp politisk

Brønnøy Høyre tar nå opp problematikken i kommunestyret. På vegne av Høyres kommunestyregruppe har representant Synnøve Egeness Lilleli sendt følgende interpellasjon til kommunestyret:

"Brønnøy Høyre ser med bekymring på økning av rapportere og ikke-rapporterte flåttbitt og flåttobservasjoner-/funn i Brønnøy, særskilt på vestsiden av Brønnøysundsbrua, den siste tiden. Dette helt sikkert i likhet med våre tverrpolitiske kolleger i salen.

Det ble helt på tampen av august måned startet en underskriftskampanje i Brønnøy med tittelen "Noe må gjøres med flåttbestanden i Brønnøy". Denne er reist på bakgrunn av foreldre med frykt for sine barn som leker ute i hagen, på stier og på lekeplasser og kommer hjem og må sjekkes for flått gjennom sommersesongen. Flere har funnet flått på sine barn og det har dessverre også vært tilfeller nå den siste tiden med reaksjoner der man har måttet få antibiotikabehandling. Dette har vokst til et for stort problem slik vi ser det, ikke bare for kommunenes barn, men den ganske befolkning i Brønnøy som liker å ferdes i vår flotte natur, eller til og med bare i egne hager. Barn, voksne, kjæledyr og tamdyr rammes og dette må stoppes.

Vi ser det som kommunes plikt å imøtekomme innbyggernes reelle frykt med konkrete tiltak.

Som kjent er flåtten bærer av ikke bare borreliose, også kjent som Lymes sykdom, men nå også det farlige TBE-viruset som forårsaker såkalt skogflåttencefalitt. Sistnevnte gir hjernebetennelse, infeksjon i sentralnervesystemet som ikke kan behandles med antibiotika. Begge disse sykdommene spres av samme flåttart.

Brønnøy Høyre ønsker et samlet kommunestyre med seg som setter dette på dagsorden og gir ordfører og rådmann i oppdrag å undersøke tiltak slik at vi har en tiltak -og forebyggingsplan klar for neste sesong."