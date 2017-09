Se når det skal monteres automatiske strømmåler i din kommune

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har bestemt at alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatiske strømmålere innen 2019. NVE har bestemt at kostnadene med denne oppgraderingen skal hentes inn via nettleien.

Moderniseres

- Kundene vil i god tid før målerbytte få flere infobrev og SMS-er for å avtale tidspunkt for bytte av måler og annen nyttig informasjon. Vi har også lagt ut nyttig informasjon på våre internettsider, der kundene blant annet kan lese om når bytte av målere skjer, hvordan målerbytte foregår, el-følsomme og så videre, sier Frode Dorp som er prosjektleder for kunde og kommunikasjon hos Helgeland Kraft i en pressemelding.

Strømnettet i Norge skal moderniseres og nye automatiske strømmålere skal være et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere skal Norge få et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres, skriver Helgeland Kraft.

På Helgeland er det SMARTservice Norge (SSN) som utfører målermontasjen for Helgeland Kraft. De vil håndtere booking av tidsavtaler med kundene og utføre selve målerbyttet.

- Alle kunder skal bli møtt av en hyggelig montør der selve målerbyttet tar normalt 30-45 minutter, og strømmen vil være borte i noen minutter mens montøren bytter måleren, sier Dorp.

Neste sommer

Når de automatiske strømmålerne er tatt i bruk slipper kundene å lese av strømmåleren og sende dette inn til Helgeland Kraft hver måned. Helgeland Kraft vil samle inn forbruket automatisk via blant annet mobilnettet. Dette vil medføre at kundene får bedre oversikt over strømforbruket og en mer nøyaktig strømregning. Forbruket vil være målt og innsamlet slik at kundene kan se dette time for time. Den nye måleren er også klar for kunder som vil produsere strøm selv og selge overskuddskraften som plusskunde ved for eksempel solcellepanel. På sikt vil måleren gi nettselskapene mulighet til å oppdage strømbrudd og andre uønskede hendelser raskere og bidra til mer nøyaktig lokalisering av feilsituasjonene i strømnettet.

For kommunene på Sør-Helgeland er det planlagt oppstart til neste år. Se egen tabell under: