Politiaksjon avblåst

-Situasjonen er avklart. Det er ingen pågrepne eller skadde. Situasjonen viste seg mindre alvorlig enn hva bekymringsmeldingen kunne tyde på, sier operasjonsleder Fred Leirvik ved politiets operasjonssentral i Nordland.

Det var i like før klokka 14 i dag, at politiet i Brønnøysund rykket ut til et bolighus.

-Vi er ute og sjekker et bolighus i Brønnøysund etter en bekymringsmelding vi har fått, sier operasjonsleder Fred Leirvik ved politiets operasjonssentral i Nordland. Han sier politiet fikk melding om at det ble utøvd vold.

- Vi innehar kontroll, sier Leirvik.

-Betyr det at vedkommende som kan ha vært utsatt for vold er i trygghet?

-Vi er inne. Mer kan jeg ikke si om det, svarer Leirvik.

(Saken er oppdatert, red.anm)