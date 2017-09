Ny driver av Sunkost

Hilde Tilrem overtok i dag Sunkost-butikken i Amfisenteret fra Herdis Broks.

– Jeg har drevet butikken i ti år, de seks siste her i Amfi, og fant ut at nå var det nok, sier Broks.

Hun tok over helsekostdelen da Ragnhild Hongbarstad la ned Brønnøy bandasje og startet butikken sin i Walstrandgården.

Da hun i vår bestemte seg for å slutte husket hun lovnaden hun ga etterfølgeren for to år siden.

– Du ba meg si fra hvis jeg skulle gi meg da jeg var og tok spraytan hos deg, sier Broks.

– Og du holdt ord, konstaterer Tilrem.

– Hva skal du gjøre nå, da?

– Jeg har drevet butikken alene med litt hjelp av ekstrahjelper. Så aller først skal jeg på min første ferien på veldig lenge og reise til sol og varme. Hva det blir etter det vet jeg ikke, sier Broks.

Erik Gjemble takket for laget på vegne av kollegene på senteret.

– Du har vært en veldig positiv kollega for alle her, og det er alltid leit når noen slutter. Samtidig er det spennende at det kommer inn en ny driver som ser tingene med nye øyne. Helsekost-bransjen presses fra flere hold og konseptet er i endring. Det blir spennende å se hvilke endringer du gjør, Hilde, sier Gjemble.

Tilrem har tidligere jobbet med helse og velvære, samt vært butikkleder på Zavanna.

– Dette er en veldrevet soild opparbeidet butikk med en god og stabil kundemasse. eg gleder meg til å komme skikkelig i gang, sier den nye innehavaren, sier Tilrem.

– Både kundene og jeg er glad for at butikken drives videre, sier Herdis Broks.