Torghatten vurderer Hurtigrute-anbudet

Det er Nord24 som melder dette fredag.

Ifølge nettavisen har ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Fredrik Arnesen bekreftet mellom fem og ti interessenter før anbudet skal lyses ut i september.

Blant dem er Torghatten ASA.

– Vi følger denne prosessen, bekrefter konsernsjef Brynjar Forbergskog til Nord24.

Ifølge avisen er Forberskog klar over at dette er et spesielt anbud.

– Vi er fullstendig klar over at folk langs kysten har et sterkt forhold til Hurtigruten, sier Forbergskog.

Han er ifølge avisen tilbakeholden med omfanget på Torghattens planer for ruta, men er særlig interessert fordi departementet åpner for å dele opp anbudet i flere pakker.

– Det gjør det mer interessant for oss, sier han til avisen, og legger til at han ser både fordeler og ulemper med flere operatører på anbudet.