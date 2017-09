Du kan ikke kjøre gjennom Storgata - men du kan kjøre inn

Mandag ble Storgata i Brønnøysund stengt. Grunnen er gravearbeider for å forbedre brannvannforsyningen i sentrum. Teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen i Brønnøy kommune fortalte tirsdag til BAnett at man arbeidet for å endre skiltingen, fra innkjøring forbudt til blindvei.

Like før klokken 13 fredag opplyser Stephen Høgeli, avdelingsingeniør vann og avløp i Brønnøy kommune, til BAnett at skiltingen endres nå, slik at den aktuelle delen av Storgata blir en blindvei med innkjøring fra sør.

- Vi har hatt en god dialog med Handelsstandforeningen, som er positive til dette, sier Høgeli.

Han har samtidig en oppfordring til bilistene i den nåværende situasjonen.

- Ikke parkér i gata på nordsiden av Thon. All trafikk går nå forbi der, så det er til hinder for avviklingen.