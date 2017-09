Derfor flyr Widerøe med gullsløyfe i september

September er den internasjonale måneden for barnekreft. Widerøe har festet gullsløyfer på samtlige fly for å bidra til økt oppmerksomhet rundt barnekreft.

Gull som symbol

Målet er å bistå Barnekreftforeningen i deres arbeid med å øke nordmenns bevissthet om gullsløyfen og behovet for mer forskning på sykdommen.

– Barnekreftforeningen oppfordrer i september alle til å bære gullsløyfen, som er det internasjonale symbolet for kreft blant barn og unge. Sløyfen ble laget i gull da gull er et av de mest verdifulle metallene, akkurat som våre barn og unge er det mest verdifulle vi har. Gullsløyfen er et kjent symbol blant en rekke organisasjoner, men dessverre ikke like kjent for offentligheten, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Hun slår fast at forskning på barnekreft i Norge er både nedprioritert og underfinansiert. En utredning fra fagfolk innen barneonkologi viser at Norge ligger langt etter våre nordiske naboland i bidrag til barnekreft.

– Vi har ingen barn å miste, sier Nicolaysen. Hun etterlyser midler øremerket til forskning på barnekreft. Fordi barnekreft ikke er det samme som voksenkreft.

Reisende kan gi

Booker en flybillett på wideroe.no i september er det anledning til å donere 50 kroner som går uavkortet til Barnekreftforeningen.

– Vi har tidligere støttet ulike kreftrelaterte kampanjer. I år er tiårsjubileum for Drømmeflyet hvor Widerøeansatte inviterer kreftrammede barn og deres familier på en helt unik opplevelsesdag. Det er én av grunnene til at vi i år ønsker å støtte Gullsløyfe-kampanjen, forteller informasjonssjef i Widerøe Catharina Solli.

Siden 2008 har ansatte i Widerøe årlig, på frivillig basis, organisert drømmedager for familier rammet av barnekreft.

– Gullsløyfen vil være synlig for alle våre passasjerer og øvrige på de 46 destinasjonene vi flyr til i Norge og utlandet. Vi er mange widerøereansatte som bærer sløyfen i september og vi oppfordrer alle andre til å gjøre det samme, avslutter Solli.