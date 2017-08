Fire Rørvik-oppdrettere positive til ny PD-forskrift

Nærings- og fiskeridepartementet lanserte tirsdag en ny nasjonal forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen Pancreas Disease (PD). I en pressemelding onsdag kommer fire nordtrønderske oppdrettsselskaper med en støtteerklæring til det de mener er en rekke nye, skjerpende betingelser og krav.

- Dette er i tråd med hva næringen har ønsket. Som Fiskeriminister Per Sandberg uttalte ved fremlegging av ny forskrift i går tirsdag, har strategien med Stamping Out (nedslakting av fisk i anlegg der smitte er registrert, red.anm.) ikke fungert. Derfor vil destruksjon og forsert utslakting ikke lenger vil være førstevalget, men kun i ekstreme tilfeller, står det i pressemeldingen som er signert SinkabergHansen AS, Emilsen Fisk AS, Salmonor AS og Nils Williksen AS.

Lettet over nedslaktings-stopp

De fire oppdretts- og fiskeforedlingsbedriftene har alle hovedkontor i Rørvik og omsatte i fjor for nærmere 4,4 milliarder kroner til sammen.

- Ved framlegging av ny forskrift viste fiskeriminister Sandberg til at erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging med videre er vel så effektivt for å begrense og bekjempe PD. Dette er vi som frittstående havbruksselskap og aktører i Nord-Trøndelag enige i.Norsk oppdrettsnæring har lang erfaring med å bekjempe fiskesykdommer. Historien viser at næringa alltid har løst det ved utvikling av gode vaksiner og gode driftsrutiner. Det opplever vi at fiskeriminister Per Sandberg er enige med oss i, skriver oppdrettsselskapene.

De uttrykker lettelse over at Stamping Out er ute som førstevalg i Nord-Trøndelag og Bindal.

- Den gamle strategien har ikke fungert, og har kostet det totale samfunnet med næringsliv og ikke minst berørte ansatte i regionen alt for mye. Vi har nå fått den forutsigbarheten som over tid er blitt etterlyst. Den nye PD-strategien vil forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse med hensynet til regionalt næringsliv og at lokale arbeidsplasser ivaretas på en akseptabel måte, skriver selskapene.

Cermaq og Marine Harvest advarte

Oppdrettskonsernet Cermaq har tidligere i år uttalt at de er imot oppmyking av regelverket. De frykter spredning av PD-smitten nord for polarsirkelen, der Cermaq har alle sine oppdrettsanlegg.

- Vi forstår selvsagt at det er ugreit på alle måter for oppdrettere i Nord-Trøndelag å måtte slakte fisk fordi den er syk. Imidlertid er «stamping out» eneste effektive måte å hindre spredning av smitte, hevdet regiondirektør for Nordland Snorre Jonassen i Cermaq overfor Dagens Næringsliv i februar.

BAnett har så langt ikke lyktes å få kontakt med Jonassen onsdag.

Også Marine Harvest har tidligere advart mot oppmykning.

«Marine Harvest mener dette er en meget farlig strategi, som vil føre til større smittepress og flere påvisninger av PD i Trøndelag og Nord-Norge», skrev selskapet ifølge DN i et leserinnlegg på ilaks.no tidligere i år.