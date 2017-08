Ny forskrift avgjør hvor man skal leve med PD

Ny nasjonal forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen Pancreas Disease (PD) er nå fastsatt, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Presentasjonen av forskriften ble gjort hos Salmonor i Nord-Trøndelag av fiskeriministeren.

Her skal man leve med PD

Kort fortalt innebærer den nye forskriften at det opprettes en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag der det legges opp til at man lever med sykdommen, men over tid prøver å redusere spredningen av sykdommen.

Dette området starter ved Jærens rev ved Søre Revtangen, og følger kysten opp til Skjemta, Flatanger.

Sør og nord for denne sonen dekkes kysten av to «overvåkingssoner», der sykdommen skal bekjempes mer aktivt. Det er samtidig lagt opp til en fleksibel forvaltning av regelverket, og utbrudd skal ikke automatisk føre til umiddelbar slakting av fisken.

PD-fisk kan flyttes og vokse

Et poeng i forskriftens paragraf 13 er at Mattilsynet kan tillate frakt av fisk med PD-smitte til PD-sonen for vekst og videre slakt, dersom det er en lav smitterisiko.

Dette kan bidra til at et utbrudd av smitte utenfor den såkalte PD-sonen ikke vil få like store økonomiske konsekvenser, som om det var et krav om umiddelbar slakting.

Vaksinegrense i Sømna

Forskriften pålegger også vaksinering mot PD i området mellom Fræna i sør, til Sømna i Nord.

– Laks og regnbueørret som settes ut i matfisk og stamfiskanlegg i området som strekker seg fra Taskneset (Fræna) i sør, til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord, skal være vaksinert mot PD, heter det i forskriftens paragraf 7 første ledd.

Mattilsynet kan også pålegge vaksinasjon i andre områder ved behov.

Fornøyd statsråd

– Jeg er veldig glad for at vi har klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokale arbeidsplasser. Erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging kan være vel så effektive som enkeltvise utslaktingsvedtak når sykdommen oppstår, mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i pressemeldingen.

Ifølge departementet et formålet at man skal redusere konsekvensene av PD i PD-sonen, men også å hindre at PD etablerer seg i overvåkingssonene. Man ønsker også å begrense utbredelsen av Salmonid alphavirus (SAV), viruset som forårsaker PD (se faktaboks).

Samtidig som nasjonal forskrift for PD fastsettes gjøres det enkelte endringer i transportforskriften. Dette gjøres for å samle regelverk som retter seg mot brønnbåter.