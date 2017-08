Erna leder over Jonas med ti prosentpoeng

Den tidligere helse- og utenriksministeren har hatt vanskelige dager den siste uka. Etter en vår og sommer med generelt gode tall har Jona Gahr Støre slitt i det siste, og partiet hans har notert flere meningsmålinger godt under 30-tallet.

Selv om man skal være varsom med å spå eksakte valgresultat med meningsmålinger i Norge, så peker de nok likevel på en svak trend for Arbeiderpartiet.

Den gode nyheten for Støre er at regjeringspartiene Høyre og Frp har stått mer eller mindre på stedet hvil siden januar ifølge PollOfPolls oversikt, samtidig som Arbeiderpartiet ikke ser ut til å lekke velgere primært til de borgerlige partiene, men heller til potensielle koalisjonspartnere og støttepartiet som Senterpartiet, SV, MdG og Rødt. Like fullt har Arbeiderpartiets snitt falt med hele syv prosentpoeng siden januar i år.

Tirsdag kan imidlertid NRK komme med to skikkelig dårlige nyheter for Støre og Arbeiderpartiet.

Først ut var en statsministermåling, der velgere spørres om hvem de ønsker som statsminister. Der sier 46,8 prosent av de spurte at de ønsker at Erna Solberg skal fortsette, mens Støre noterer labre 36,8 prosent. Det vil si at Solbergs «ledelse» på denne målingen er formidable ti prosentpoeng.

Så kom neste kalddusj fra etermediet: I en måling fra Norstat for uke 34 får Arbeiderpartiet bare 24,4 prosent, ned 4,6 prosentpoeng, mot Høyres 25,7 prosent, opp 3,3 prosentpoeng. Det gjør Høyre til Norges største parti.

Støres personlige popularitet er altså ett promillepoeng under Jaglands ønskede 36,9 prosent, mens partiets oppslutning er ett promillepoeng over Stoltenbergs katastrofale 24,3 prosent i stortingsvalget 2001, som var Arbeiderpartiets dårligste valgresultat siden 1924.

De andre partiene: R 2,7 (-), SV 6,1 (+0,6), Sp 10,6 (+1,1), MdG 4,2 (-0,2), KrF 6 (+0,9), V 3,3 (-0,7), Frp 15 (+0,8), Andre 2 (-1,1).

Målingen er gjennomført mellom 24. oig 28. august med 987 intervjuer, og har en feilmarginer fra 1,0–3,1 prosentpoeng.