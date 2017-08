Aktor ber om forvaring for tiltalt som knivstakk jente fra Helgeland

– Det er et brutalt drapsforsøk. Knivstikkene var rettet mot hode, hals og andre deler av kroppen. Det er bare tilfeldigheter som gjorde at knivstikkingen ikke fikk et fatalt utfall.

Det sa aktor Beate Rullestad-Jansen i sin prosedyre i Kristiansand tingrett tirsdag ettermiddag, ifølge Fædrelandsvennen (krever abonnement).

Ifølge avisen ba hun retten dømme tiltalte til fire og et halvt års forvaring med en minstetid på tre år. Forvaring er en straffemetode som er tidsubestemt, og kan forlenges dersom den domfelte fortsatt anses farlig.

Drapsforsøk

Det var i desember i fjor at jenta ble knivstukket og alvorlig skadd av en medelev på en internatskole på Sørlandet. De to hadde vært kjærester.

Ifølge tiltalebeslutningen mot den nå 18 år gamle tiltalte skal han ha forsøkt å drepe jenta fra Helgeland «ved å stikke henne gjentatte ganger med kniv i overkroppen og hodet. Hun ble bl.a. påført skader i venstre bryst, venstre skulder, mellom skulderbladene, over venstre øre, samt på halsen, hvorav to av stikkskadene gikk inn i brysthulen og punkterte lungen på begge sider. Tilstanden var livstruende, og ville uten adekvat medisinsk behandling ha medført døden.»

– Sikker på at hun skulle dø

Den fornærmede jentas bistandsadvokat, Sveinung Søndervik Johnsen, la ned påstand om at 18-åringen dømmes til å betale 250.000 kroner i oppreisning til offeret.

– Hun var sikker på at hun skulle dø. Faren for at hun vil få problemer i fremtiden er stor, sa Søndervik Johnsen ifølge Fædrelandsvennen.

Erkjenner ikke straffskyld

Tiltalte erkjente knivstikkingen kort tid etter å ha blitt pågrepet. Han var 17 år og 4 måneder gammel da drapsforsøket fant sted.

Han har ikke erkjent straffskyld, fordi han mener han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, fordi han ble påvirket av en fantasifigur.

– Min klient ba om å bli innlagt i psykiatrien. Han fortalte at han var redd for å skade seg selv eller andre, men ble skysset ut av psykiatrien. Så skjer dette, sa 18-åringens forsvarer, Knut Henning Larsen, i sin prosedyre, ifølge Fædrelandsvennen.

Sakkyndige: – Ikke psykotisk

Avisen skriver at de fire sakkyndige alle har konkludert med at 18-åringen ikke var psykotisk.

– Jeg mener det er tvil. Da skal han frifinnes, sa forsvareren ifølge avisen, og la ned påstand om frifinnelse på grunnlag av utilregnelighet, subsidiært at hans klient behandles på mildeste måte.