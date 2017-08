Nordland har inngått avtale med Kina

Nordland fylkeskommune, regionene Vesterålen og Lofoten samt flere bedrifter undertegnet mandag samarbeidsavtaler med den kinesiske Zhejiang-provinsen under en seremoni i Bodø. Bedriftene inngikk ifølge Nordland fylkeskommune avtaler for mer enn to milliarder kroner.

Samarbeidet mellom Nordland og Zhejiang, en provins sør for Shanghai, har ifølge fylkeskommunen stort potensial for begge parter. Kontrasten mellom partene er stor, men også med likheter.

- Nordlands 243.000 innbyggere mot Zhejiangs 55 millioner innbyggere er et dimensjonsforhold man kanskje skulle tro ikke går overens. Men regionene er like på mange områder. Vi snakker om to innovative industri- og teknologifylker som finner områder å samarbeide på, forklarer fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).