Storgata stenges i en måned fra mandag

Brønnøy kommune skal styrke brannvannsforsyningen i sentrum. Det skal etableres et nytt kumsett i fortauet like ved Telegrafbygget i byen, og for å gjøre dette må kommunens entreprenør Ødegaard Anlegg AS grave og koble seg inn på hovedvannledningen i sentrum.

Dermed må veien stenges, med virkning fra mandag 28. august. Kommunen har fått tillatelse til å stenge ut september.

- Men veien blir åpnet igjen tidligere hvis arbeidet som skal gjøres blir ferdig, sier avdelingsingeniør på vann og avløp i kommunen Stephen Høgeli.

Veisperringen gjøres ved at Storgata sperres ved Corner og Bona i sentrum. Trafikk sørover blir dirigert ned til Havnegata ved Thon hotell, mens trafikken nordover blir dirigert ned til Havnegata ved Kred og Lokalmatbutikken. Trafikken sørover kan kjøre over på Storgata igjen ved Schrøders plass, men det blir ikke mulig å svinge ned til Havnegata fra Storgata ved Schrøders plass, da sørgående kjørebane blir stengt i krysset.

Videre blir det etablert blindgate i Miljøgata. Altså er det mulig å kjøre Storgata nordover helt fram til Corner og Bona, men her må man snu og kjøre tilbake via Havnegata hvis man vil lenger nord.

- Vi har gjort det slik for å få til en best mulig trafikkavvikling i perioden. Det var blant annet viktig at busser har muligheten til å benytte krysset ved Schrøders plass når de skal nordover. Man kan fortsatt kjøre Storgata forbi Thon hotell hvis man ønsker å parkere på nordsiden av Mato, men det er viktig å ha i bakhodet at man ikke får kjøre videre ned til Havnegata, sier Høgeli.

Han lover veldig god skilting.

- Det skal ikke være mulig å ta feil av dette, sier Høgeli.