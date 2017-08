John Arne svinger hammeren for idretten

Alle som har opplevd ham før vet at John Arne Warholm ikke er tapt bak en hammer. Lørdag vil sannsynligvis replikkene igjen sitte løst når han er auksjonarius for Torghattemessen-auksjonen. Tradisjonen tro kan publikum by på premier som lokale bedrifter har gitt, slik at inntektene går uavkortet til 100-årsjubilanten BIL.

- Her er det bare å by. Det handler om å få inn noen midler, så alle de frivillige ildsjelene får de verktøyene de trenger. Vi har varer som med originalpris ville kostet mellom 50 og 60 tusen, anslår Warholm.