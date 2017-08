Tilbyr 17 partier å velge mellom

Torghattmessa gjør seg klar til åpning, og i det store messeteltet er et valgavlukke kommet opp. Her ligger det klar 17 forskjellige partilister å velge mellom. I dag er det også klart for valgdebatt i messeteltet for den som ikke har bestemt seg ennå.

Klart mål om 80 prosent

Valgstyrets sekretær i Brønnøy Aina Slotterøy, har satt et klart mål i år.

- I Brønnøy har valgdeltagelsen lagt på omlag 72 prosent. Det er lavt. Mitt mål er 80 prosent. Det må vi klare, konstaterer hun.

Landssnittet for valgdeltagelse ved Stortingsvalget i 2013 var 78,2 prosent.

Kan velge uansett

Under forhåndsstemming betyr det ikke noe hvor i regionen du bor.

-Her kan alle, uansett bosted i landet eller regionen komme og avgi sin forhåndsstemme til Stortingsvalget. Det eneste vi krever er legitimasjon med bilde, sier Slotterøy. Hun legger til at det også er enkelt for rullestolbrukere å ta seg frem til valgavlukket under messedagene.

To uker etter at forhåndsstemmingen startet, har 225.677 nordmenn benyttet muligheten, melder NTB. I 2013 ble rundt 855.000 stemmer avlagt på forhånd.