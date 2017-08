Se debatten i opptak

Torghattmessen arrangerer valgdebatt i samarbeid med Brønnøysunds Avis.

Deltakerne er Per Gunnar Skotåm fra Rødt,Mona Fagerås fra SV, Kjell Idar Juvik fra Ap, Per Gunnar Steinvaag fra Sp, Toine C. Sannes fra MdG, Ida Gudding Johnsen fra V, Øystein Sivertsen Sørvig fra KrF, Margunn Ebbesen fra Høyre og Hanne Dyveke Søttar fra Frp.

Debattleder er BA-redaktør Matti Riesto.