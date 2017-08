Vevelstad er en storklatrer i Kommune-NM

I fjor ble det fastslått at Vevelstad var den kommunen i landet som tar imot flest flyktninger i forhold til folketall, noe som også har gjort kommunen til en vinner innen befolkningsvekst, med 21 flere innbyggere i 2016.

Dette er også en viktig faktor for at Vevelstad er en av de store klatrerne i Kommune-NM, hvor kommunen i år er på 347. plass, noe som er hele 64 plasser over fjorårets plassering. Det har vekket interessen til Dagens Nærlingsliv (krever innlogging eller dagspass), som presenterer Vevelstad i en stor reportasje.

- Her er det fint og trygt for barna. Hjemme i Syria var det mange bomber og veldig farlig, sier Sabiha Darkho, en av de nye vevelstadværingene til avisen.

- Siden 2013 har vi bosatt rundt 40 flyktninger i kommunen, og dette har vært veldig positivt for Vevelstad. Det har gitt oss flere unge innbyggere og har gjort det mulig å forbedre servicetilbudet i kommunen, sier ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) i samme sak.

Dagens Næringsliv skriver også om kaffebrenneriet på Forvik og om planene AkvaFuture har i kommunen.

NHO rangerer kommunene i Nordland slik:

(tallet til høyre er plassering på landsoversikten)

1 Bodø 58

2 Rana 166

3 Sortland 175

4 Vefsn 187

5 Narvik 198

6 Herøy (Nordl.) 199

7 Alstahaug 203

8 Vågan 204

9 Fauske 237

10 Brønnøy 254

11 Vestvågøy 255

12 Lurøy 272

13 Meløy 295

14 Sørfold 301

15 Gildeskål 309

16 Sømna 312

17 Moskenes 322

18 Hadsel 327

19 Øksnes 334

20 Hemnes 340

21 Evenes 341

22 Leirfjord 344

23 Vevelstad 347

24 Hamarøy - Hábmer 350

25 Grane 356

26 Andøy 360

27 Dønna 362

28 Saltdal 373

29 Flakstad 374

30 Vega 375

31 Steigen 378

32 Nesna 388

33 Værøy 392

34 Rødøy 396

35 Beiarn 398

36 Tysfjord - Divtasvuodna 400

37 Træna 402

38 Røst 409

39 Tjeldsund 411

40 Bø (Nordl.) 414

41 Lødingen 416

42 Hattfjelldal 419

43 Bindal 421

44 Ballangen 423