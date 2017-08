Margunn ville legge ned sønnens skole

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) fra Brønnøysund er midt i valgkampen, og torsdag deltar hun under Torghattmessens valgdebatt i Brønnøysund. I dag er hun portrettert av NRK Nordland, og der forteller Ebbesen at hun ble upopulær da hun tok til orde for å legge ned Torget skole, som sønnen hennes gikk på.

- Ja, det er klart at det var tøft å gå mot strømmen. Men jeg har aldri vært redd for endringer, og for mitt barn var en større skole til det beste, sier hun.

Skolesaken på Torget ble fiskerdatterens inngang til politikken. "Allerede den gang mente hun at større enheter var til det beste.", skriver NRK. Ebbesen forteller at hun valgte å stå for meningene sine. Etter at hun hadde talt sitt syn på et folkemøte i 1992 ble hun spurt om å bli med i Høyre.