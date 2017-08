Jonas lover å reversere tvangssammenslåing

Det var med et snev av usikkerhet Bindal-ordfører Britt Helstad (Ap) satte seg på Widerøe-flyte til Bodø for å møte sjefen onsdag.

I løpet av noen få minutter på Bodø lufthavn var målet å stille arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til veggs med et konkret spørsmål om det hun mener har fått for lite plass i valgkampen: At Bindal og andre kommuner er vedtatt slått sammen mot deres vilje, enten det er en folkeavstemning eller et kommunestyre som har sagt nei.

På direkte spørsmål om Bindal kunne få forbli en egen kommune om deres felles parti vant valget var svaret fra Støre at, ja, det kunne Bindal.

