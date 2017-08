Inviterer til valgdebatt under Torghattmessen

– Torghattmessen har lang tradisjon for å holde debatt i forbindelse med valgkamp og i år så har vi et samarbeid med Brønnøysunds Avis som vil lede debatten, sier Erik Gjemble for Torghattmessen.

Det er BA-redaktør Matti Riesto som er debattleder og flere saker som dominerer valgkampen vil bli debattert torsdag ettermiddag.

I tillegg vil alle partier få holde en to-minutters apell på slutten av debatten.

– Vi håper på stort publikum i messeteltet og det jobbes med å få sendt debatten på tv på BAnett.no, sier Gjemble.

Foreløpig har Rødt, SV, Ap, Sp, MdG, V, KrF, Høyre og Frp bekreftet at de deltar, men det er ennå mulig at flere vil delta.

Senterpartiet melder dessuten at de stiller sterkt under messa.

– I forbindelse med Torghattmessen 2017 får regionen besøk av blant andre fylkesråd for samferdsel og leder i Nordland Senterparti Svein Eggesvik, gruppeleder og 2. kandidat på stortingslista til Nordland Senterparti Siv Moslett, tidligere fylkesordfører Jon Tørset, leder i Trysil Senterparti Per Gunnar Steinsvaag og vår lokale 3. kandidat på stortingsvalglista, ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen, sier Margith Moen fra Senterpartiet på Sør-Helgeland.

I løpet av messa legges det opp til besøk hos blant annet lakseoppdretter, Helgeland Rehabilitering og Nordnorsk Pensjonistskole.

I tillegg skal alle stå på stand under messa.