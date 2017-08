Spent stilte foreldre og førsteklassinger opp utenfor skolen. Like før klokken ni kom rektor Ståle Brun og lærer Turid Reinfjord Johansen ut og fikk elevene til å stille fint opp på rekke to og to.

I klasserommet satte 16 førsteklassinger seg i ring og fikk høre rektors tale.

