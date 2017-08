SinkabergHansen vurderer sjøtransport for laksen

Dersom man skal frakte oppdrettslaksen langs veiene vil de kveles av laksetrailere lenge før 2050, melder Trønder-Avisas papirutgave på fredag.

Til avisen uttaler daglig leder Finn Sinkaberg i SinkabergHansen at bedriften gjerne laster trailerne om bord på båt.

– Får vi det like fort fram til markedet som med trailer velger vi båt, sier han. Men også Sinkaberg er ifølge Trønder-Avisa også opptatt av at prisen må være konkurransedyktig.

Det er her det dukker opp et problem. Transportalliansen utreder laksetransport fra Midt-Norge til Danmark, og mener det er mulig med to ukentlige avganger fra Midt-Norge til Danmark. Med 14,5 knops fart er man da i Danmark på 37 timer. Aberet er at om det skal gå raskere, så krever det mye mer drivstoff, som gir økte CO2-utslipp, skriver avisen.

I samme sak uttaler imidlertid daglig leder Nils M. Williksen i Nils Williksen at tidsaspektet ikke er avgjørende for dem.

– Så lenge skip er konkurransedyktig på pris er ikke 37 timers frakt fra Namdalskysten til Danmark et hinder. Det viktigste er at prisen er like lav eller lavere enn å kjøre med trailer, sier han til Trønder-Avisa.