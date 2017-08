Fylkesråd krever møte om lærlinger med Solvik-Olsen

Utdanningsråd i Nordland Hild-Marit Olsen vil diskutere lærlinger med samferdeselsministeren.

Det melder Nordland fylkeskommune, som skriver at Olsen (Ap) har fått avslag på første anmodning om møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), og nå «forventer [...] at statsråden skjønner alvoret».

Spørsmålet fylkesråden vil diskutere er frafall i videregående opplæring, om om mangel på lærlingeplasser, som ifølge Olsen er den viktigste årsaken til at elever ikke får fullført sin utdanning.

– Staten har både et stort ansvar og et enormt potensial for å kunne tilby læreplasser. Enten i egne statlige virksomheter eller som krav i tildelingsbrevene til underleverandører, mener fylkesråden for utdanning.

Ifølge henne avslår statsråden behovet for et slikt møte.

– Staten har fått kraftig kritikk fra Riksrevisjonen, som slår fast at det er et stort potensial for flere lærlinger i statlig sektor. Her kan Solvik-Olsen bøte på kritikken i Riksrevisjonens rapport, samtidig som han tar det samfunnsansvaret som det er selvsagt at hans departement burde ta, mener Olsen videre.

Ifølge utdanningsråden har Staten som krav til sine virksomheter at de skal ha minimum én lærling. Dette mener Olsen er en alt for dårlig målsetting.

– Statens vegvesen har 7.500 ansatte – og hadde i 2016 fem lærlinger. Bare i Nordland fylkeskommune med 3.400 ansatte har vi 105 lærlinger. I tillegg stiller vi sterke krav om lærlinger i alle våre anskaffelser. Bygger vi en ny skole, så skal det være stort innslag av lærlinger innen alle fagområdene. Dette er en holdning og et krav som staten bør kopiere. Og det har jeg tenkt å fortelle i klare ordelag når jeg treffer statsråd Solvik-Olsen. Jeg forventer at han nå takker ja til min forespørsel om å møtes. Dette er for viktig til at han igjen avslår å møte meg, avslutter fylkesråd Hild-Marit Olsen.