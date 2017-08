Testet metode i Bindal, avluset 1.300 tonn laks

BAnett har tidligere omtalt den felles satsingen mot lakselus fra SinkabergHansen og Emilsen Fisk, der det er lagt 120 millioner kroner i metoder for å gjøre kål på lakselusproblemet.

Mekanisk løsning

En av løsningene man satser på er SkaMik AS' mekaniske løsning. Den «vasker» laksen for lus mekanisk med børster (se faktaboks).

Nå er metoden testet på SinkabergHansens lokalitet Mulingen i Bindal, heter det i en pressemelding sitert av Kyst.no.

– Den oppgraderte versjonen av SkaMik viser svært lovende resultat. Både på effekt og fiskehelse, melder Stig Myhre, daglig leder i Fisheraquaservice AS, som er ansvarlig for dirft av materiell i selskapet SBH Emilsen Akvamiljø AS, som altså er et resultat av samarbeidet nevnt over.

Avluste 1.300 tonn laks

Ifølge pressemeldingen er det nå avlust 1.300 tonn fisk på lokaliteten, og man bruker en oppgradert versjon av systemet som skal være oppgradert til versjon 1.5.

Avlusningene tok til i uke 31, med personell fra Fisheraquaservice og SkaMik om bord. Videre deltok kvalitetssjef Bjørn Gillund i SinkabergHansen som ansvarlig veterinær. Dette var første gang den ombygde Skamik 1.5 skulle testes i regionen og erfaring fra Lerøy Midt ble lagt til grunn. Tilsvarende maskin har vært i drift på Nordmøre i en måneds tid og skal ha oppnådd gode resultater.

Vannmengde og trykk

Ifølge Myhre har man optimalisert tidligere versjoner av maskinen, og man har endret mengden vann og trykket maskinen opererer med, og dette skal ha hatt en god effekt på avlusning og fiskehelse.

– Det er godt å få bekreftelser på at den store utviklingsjobben som er lagt ned siste året gir konkrete resultat, og selskapet er glad for samarbeidet med SinkabergHansen og andre aktører i næringa, sier operasjonssjef Tore Mo i SkaMik.

I pressemeldingen heter det at man oppnådde en gjennomsnittlig avlusningseffekt på 91,5 prosent i merdene, og dette anses som bra. SinkabergHansen planlegger å bruke metoden på andre lokaliteter i BIndal i sensommer og høst.

SinkabergHansen skal bruke

– Vi har sett at denne maskina med riktig bruk opprettholder god fiskehelse. Den opererer på lavt trykk, og sammen med personell fra SkaMik har vi tunet den inn for best mulige resultat. Blant annet har vi lært at det skal små forandringer til for å endre resultat, men her samarbeider vi tett for å finne optimale settinger, sier Myhre.

Ifølge ham har fiskehelse høyeste fokus ved avlusning, og SkaMik har i oppgradert versjon blitt et lett justerbart verktøy. Under drift overvåkes fiskehelsen kontinuerlig.

– I tillegg opplever vi lav dødelighet, og ikke minst god appetitt umiddelbart etter behandling, melder Stig Myhre etter den første store prøven for maskinen i Bindal.