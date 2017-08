Rødt og Venstre over sperregrensen i fersk måling

Rødt og Venstre er begge over sperregrensen på fire prosent i målingen som Kantar TNS har gjort for TV 2. I målingen har Venstre en oppslutning på 4,4 prosent, mens Rødt har 4,7 prosent. De to småpartiene er de største vinnerne i målingen, hvor Ap og Senterpartiet går mest tilbake.

Et eventuelt valgresultat i tråd med målingen vil gi Venstre åtte stortingsrepresentanter og Rødt ni.