Godt halvår for HSB

Helgeland Sparebank (HSB) fikk et resultat før skatt på 175 millioner kroner første halvår 2017. Dette er på nivå med første halvår i fjor dersom en ser bort fra engangseffekter, skriver HSB i en pressemelding.

- 12 måneders samlet utlånsvekst ble 6,3 % mot landsgjennomsnittet på 5,7 %. Høg aktivitet og investeringsvilje i næringslivet har gitt en forventet høy vekst i dette segmentet, sier administrerende direktør Lisbeth Flågeng.

Utflating i boligmarkedet

Et tregere boligmarked påvirker personmarkedet.

- Noe utflating av boligpriser og tregere omløpshastighet for eneboliger i deler av Helgeland påvirker veksten i personmarkedet. Innskuddsveksten ble 9,1 %, noe over landsgjennomsnittet på 6,8 %, skriver HSB.

Konkurransen om boliglånskundene som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet og egenkapital er tilspisset.

- Vi ser likevel at mange helgelendinger velger den lokale sparebanken, sier Flågeng som er fornøyd med at banken har opprettholdt sin posisjon på Helgeland også i første halvår.

Kutt i distriktene

Helgeland Sparebank har lagt ned flere små filialer de siste årene.

- Rådgiver- og salgsressursene ved de fire største kontorene er styrket som følge av nedleggelse av de minste kontorene. Det er en uttalt målsetting at våre kunder skal oppleve en verdifull rådgivning når de møter "banken", sier Flågeng, som rapporterer om en nettorente som er stabil, og nedskrivninger på utlån er på et moderat nivå.

HSB skriver videre at det er mye optimisme å spore i regionen.

"Aktørene innen turistnæringen rapporterer svært positive besøkstall og beleggsprosenter, havbruksnæringen nyter fortsatt godt av et høyt prisnivå på laks og investerer i framtidsrettede driftsmidler, utbyggingen av E6 gir lokale oppdrag og samarbeidet mellom regionens industribedrifter er styrket på flere hold. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket kroner synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være relativt gode", framgår det i pressemeldingen.

- Vi har kapital til å ta vår del av en lønnsom vekst på Helgeland, og ser fram til å delta med finansiering i gode prosjekter, sier administrerende direktør Lisbeth Flågeng.

Pressemeldingen inneholder også følgende statistikk:

Arbeidsledigheten var 1.8 % helt ledige på Helgeland per utgangen av halvåret. Dette er fortsatt lavere enn i Norge sett under ett med 2.6 %.

Boligprisutviklingen er fortsatt positiv på Helgeland. For eneboliger ble økningen på 4,2 % første halvår mot landsgjennomsnittet på 6.0 %

For leiligheter ble økningen på 6,4 % mot et landsgjennomsnitt på minus 0.2 %.