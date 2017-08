Brønnøyværinger vil bli redaksjonssjef i NRK P3

Jobben som redaksjonssjef i NRK P3 og mP3 på Tyhold i Trondheim har vært utløst, og nylig gikk søknadsfristen ut, melder medienettstedet Medier24, som omtaler søkerlisten mandag.

Til nettavisen uttaler radiosjef Bjørn Tore Grøtte at han er fornøyd med søkerlisten.

– Det er en finfin søkerliste. Det er flere her som kan gå inn og gjøre en glimrende jobb og det er bra med både sterke interne og spennende eksterne kandidater, sier han.

På søkerlisten er det to brønnøyværinger.

Ivar Solan Buhaug Nøstvik (46)

Øystein Dreiås Lund (21)

Lund er oppført med adresse i Brønnøysund, mens Nøstvik i dag bor på Flatåsen.

I utlysningen sto det ifølge Medier24 at det var en forutsetning at søkerne vet og interesserer seg for hva unge folk er opptatt av.