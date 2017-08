Brønnøy leaser lokalt og bytter ut elbilene

Kommunen har inngått kontrakt med Nordvik AS i Brønnøysund om leveranse av leasingbiler til helse-, pleie-, omsorg- og oppvekstområdene.

– Kontraktene har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse, og har en totalverdi på cirka tre millioner kroner, sier innkjøpsansvarlig Jørn Johansen i Brønnøy kommune.

Bilene skal ifølge ham brukes i den daglige tjenesteproduksjonen i kommunen, altså brukes for transport av ansatte i de nevnte sektorene i kommunen.

– Brønnøy kommune er veldig tilfreds med at lokalt næringsliv hevder seg i konkurransen med store nasjonale aktører og ser frem til et godt samarbeid med Nordvik AS – Brønnøysund, sier Johansen.

Fra før har kommunen brukt elektriske Nissan Leaf leaset fra Høylandet Auto. Nordvik AS forhandler Toyota, og kommunen går nå over til hybridbiler, nærmere bestemt modellene Yaris, RAV4 og Auris.

Kontrakten gjelder 26 biler.