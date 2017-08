Fra og med mandag er Tonje Johansen ny konstituert pleie- og omsorgssjef i Brønnøy, melder kommunen på sin nettside. Rådmann Pål Trælvik opplyser til BAnett at endringen skyldes at pleie- og omsorgssjef Astrud Dahle har fått permisjon for å ta videreutdanning.

Ingeborg Kjærstad tar over Tonje Johansens tidligere rolle som gruppeleder/avdelingsleder Hestvadet og sone sør.