Rana: Kjørte rett i fronten på politibil

IfølgeRana Bladnektet en bilfører å stanse for kontroll i området ved Sagbakken i Rana.

– Vi ville stoppe en bil og hadde to patruljer etter denne, men bilføreren nektet å stoppe. Isteden valgte han å kjøre rett inn i fronten på en av politibilene. Bilen fikk store materielle skader, men det ble heldigvis ikke personskader, sier operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland til Rana Blad.

På spørsmål fra avisen om politiet mener bilen kolliderte med politibilen med vilje svarer Moen:

– Ja det virker slik. Mannen blir nå tatt inn til stasjonen på Mo for avhør og vi mistenker at det er rus involvert. Mannen, som er fra Mo, hadde heller ikke førerkort. Vi undersøker nå om det kan være ting i bilen eller på mannen som gjorde at han ikke ville stoppe. Området er derfor sperret til vi får gjort våre undersøkelser.

Det er ikke første gang i år at politiet på Mo får nærkontakt med en annen bil, men den gangen var det politiet som kjørte på den andre bilen - med vilje: