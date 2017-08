Brønnøypar giftet seg i 1920-tallsstil - i Belfast

Fredag giftet brønnøyværingene Lene Mari Johansson og Harald Krokaa seg, og det gjorde de i Belfast i Nord-Irland. Å gifte seg i utlandet er ikke helt uvanlig, men valget av Belfast var så originalt at det fanget interessen til den britiske kringkasteren BBC , som har gjort en sak om bryllupet i 1920-tallsstil i byens rådhus.

Fantastisk plass

Harald Krokaa forteller til BAnett at BBC kontaktet paret allerede dagen før bryllupet for å lage en sak.

- Vi måtte tenke litt på om vi ønsket å være med på en sak da de spurte. Vi hadde ikke spesielt lyst på besøk av BBC i selve bryllupet, men det skjønte de også selv. Da var det en enkel sak å takke ja til, det ble som en takk til verten – altså Belfast og Nord-Irland. Det har de fortjent. Folk her er stolte av plassen sin, men de føler kanskje at det er og har vært mye uro og det er mye som ligger bak som de yngre ikke har med seg, og som de gamle kanskje vil legge vekk. Det er sikkert veldig hyggelig for dem at noen kommer til Belfast og forteller dem dette er en fantastisk plass med fantastiske folk. En liten gladsak kan vi bidra med, sier Krokaa.

Brønnøyparet har hatt en spesiell interesse og et engasjement for Nord-Irland siden 2008, da de ble invitert på julefeiring.

- Det var bestevenninnen til Lene fra Ålesund som inviterte oss. Hun er gift med en nordire. Vi reiste over til Belfast og deretter videre til Donegal i Irland. Der feiret vi jul. Det var under denne turen at Lene og jeg ble sammen i et fast forhold, så vi har en tilknytning til Belfast også som par.

Lite selvhøytidelig

Det var mange faktorer som spilte inn til beslutningen om å arrangere bryllup med 60 tilreisende gjester i Nord-Irland.

- Det var et ønske vi hadde; å ikke ha en vanlig bryllupsfest. Vi ville velge en plass man normalt sett ikke ville valgt selv. Vi hadde kanskje ikke reist hit selv hvis ikke vi hadde blitt invitert. Nå får jeg høre at ganske mange av de 60 som kom vil reise tilbake. Mange er takknemlige for å ha fått sett plassen.

Selv har han også en interesse for det politiske og samfunnsmessige i Nord-Irland.

- For meg er det også et politisk engasjement. Man ser hvordan hat har snudd seg til det motsatte i en by der alle tilsynelatende er glade i hverandre. I Belfast kan man gå og snakke med hvem som helst, og det er hyggelig. Folk er lite selvhøytidelige og det er veldig mye latter. De har god mat og sterke familietradisjoner. Man kan gå på puben sammen hele familien her, det er helt normalt. De har også noen litt gammeldagse ting som har hengt igjen, dette er en samlende familieverden der folk tar vare på hverandre. Det er en ren og ryddig plass, i min verden er dette å foretrekke, sier Krokaa.

Gjestene trivdes

Paret fra Brønnøysund ankom Belfast forrige søndag, for å planlegge og tilrettelegge siste rest av bryllupet.

- Vi var der i fjor høst også sammen med et vennepar for å se på lokaliteter. Men det har vært litt stress. Det er ikke enkelt å planlegge et bryllup i Belfast fra Brønnøysund. Derfor var det veldig trivelig og en lettelse å se at gjestene har trivdes så godt, og å få de tilbakemeldingene vi har fått, sier brudgommen.

De fleste av gjestene kom allerede på onsdag.

- Dette ble derfor en 3-4-dagersgreie for mange, med forskjellig innhold og fellesaktiviteter, forteller Krokaa.

Torsdag ble det samling for alle på The Perch Rooftop Bar i Belfast. I praksis en pub der takplatene er fjernet.

- Der hygget vi oss masse.

Fredag ble det bryllup i rådhuset. Etter vielsen ble gjestene tatt med på sightseeing i dobbeltdekkerbuss, der fikk de et innblikk i Nord-Irlands krevende og sterke historie.

- Gjennom venner har vi skaffet oss en guide fra IRA, en mann som var fengslet i 15 år. Han forklarte hvordan ting egentlig er her. Det er vanskelig å forstå klimaet i dette landet, men vi har forsøkt å fokusere på det som kalles "Peace Wall" i Belfast, veggmalerier som handler om overgangen fra krig til fred, nettopp for å få folk til å forstå hvorfor Belfast er Belfast. Det er etter min mening en ekstremt hyggelig by, der folkene er de høfligste jeg har møtt.

Gjennomført stil

Art deco Art deco tok navnet sitt fra Verdensutstillingen som ble arrangert i Paris i 1925

Art deco var en av hovedretningene i Europa fra tidlig på 1920-tallet og nådde USA rundt 1928, og utviklet seg raskt til Streamline Moderne gjennom 1930-tallet, i tiåret som amerikanisert art deco er mest assosiert med i dag.

Stilen betegnes vanligvis som eklektisk, og henter inspirasjon fra et vell av ulike kilder

Bryllupet har hatt en gjennomgående 1920-tallsstil både på lokaler, klær og annet.

- Stilen vi har valgt er egentlig en mellomting. Jeg er veldig fan av art nouveau-stilen (jugendstil), og synes det er flott arkitektur og stil. Men dette ble vanskelig å tilpasse til klesstil. Derfor valgte vi en mellomting mellom art nouveau og art deco. Det fungerer veldig bra. Som man ser på svarthvitt-bilder fra festlokaler med folkene – så framstår det som om man har gått noen hundre år tilbake. Det var kjempeartig og folk koste seg med det. Vi var litt redde for at det kanskje skulle bli veldig dyrt for folk, både grunnet stilen og at det er en dyr plass å reise til. Men jeg har inntrykk av at folk ikke angrer, de har hatt det kjempebra, sier Krokaa.

Etter vielse og sightseeing ble det fest på Belfast Empire Music Hall. En gammel kirke som nå har blitt pub, konserthall og forsamlingshus. Bygget passet godt inn i bryllupets 1920-tallsstil.

- Det er blant annet en bar der som er hentet fra banklokale i Chicago på 1920-tallet, sier Krokaa, som registrerer at gjestene har sugd til seg stilen:

- Alle har vært i hopla over dette. Noen tok på seg 1920-tallsantrekket og dro på kabaret på lørdagen.

Art nouveau Jugendstil eller art nouveau var en internasjonal kunstbevegelse og stil innen billedkunst, arkitektur og kunsthåndverk – spesielt dekorativ kunst.

Kunstretningen var mest populær rundt slutten av 1800-tallet (1890–1905). Den nye stilen dyrket det moderne og ungdommelige og mange av motivene kommer fra naturen.

Kunstretningen er kjennetegnet av organiske former, med motiver særlig inspirert av blomster og planter. Motivene inneholder ofte bølgende former, buer og kurver, gjerne i klar strek.

17. mai-stemning

Lørdag ble det også gjennomført et stort pride-arrangement i Belfast.

- Det gjorde ting ekstra artig. Det ble nesten 17.-maistemning i byen. Alle kom ut for å støtte opp. Det var noen få mørkemenn som demonstrerte mot homofili, men jeg synes dette ble løst på en meget bra måte. Folk gikk bare forbi med ryggen til. Det skapte uansett masse liv i byen. Det ble faktisk slik at hvis man gikk ut for å ta seg en pils, så traff man en kjenning. Folk ruslet rundt på barer og hygget seg.

Når BAnett snakker med paret på tirsdag har de reist fra Belfast og videre til den lille kystbyen Newcastle i Nord-Irland. Der har de leid hus sammen med Haralds søster og hennes mann og barn og Haralds mor. Selv har de med barna Mikal (5) og Henriette (3). Storfamilien på åtte trives svært godt.

- Her forsøker vi å tilberede egen mat i lokal stil med lokale råvarer. Etter hvert har vi lyst til å reise oppover nordkysten, blant annet til Giant Causeway. Vi har lyst til å se på Game of Thones-steder. TV-serien er i stor grad spilt inn her. Det betyr mye for de minste. Vi har veldig lyst til å se den landlige biten av landet. Belfast er en fantastisk by, men i min verden er det folket og måten de imøtekommer oss på og hvor glade de er som skaper en spesiell atmosfære. Jeg tror vi har mye å lære av måten de snakker sammen på.

Tilbakemeldingene fra gjestene har vært tallrike og unisont positive.

- Det er vill begeistring. Det har vært en suksess og bare positivt fra start til slutt, sier Harald Krokaa