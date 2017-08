Aurora fra Vega fikk gi Støre en high five

Adolfsen har vært en uke på AUFs sommerleir på Utøya. Mandag var vegværingen tilbake i sommerjobben på E-huset på Nes.

– Det var veldig stor forskjell fra å være der første gang. Denne gangen var det fire-fem personer som ventet på meg da jeg kom med ferja, forteller Adolfsen.

Så pass varm i trøya var syttenåringen blitt på ett år at hun hilste kjekt på statsministerkandidat og partileder Jonas Gahr Støre.

– Det var helt naturlig for meg å dra tilbake. Jeg ga Støre en high five, sier hun og ler.

Politisk engasjement

Sommerleiren varte fra 2. til 6. august, seks år etter terrorangrepet under sommerleiren i 2011.

– Vi mines fortiden når vi er på sommerleir, men vi jobber samtidig for å forme fremtiden, sier Adolfsen.

Selv meldte hun seg inn i AUF høsten for to år siden. I dag er hun lokallagsleder på Sør-Helgeland. Hun har alltid følt seg som en sosialdemokrat. At hun meldte seg inn i AUF var bare noe som måtte skje, før eller seinere.

– På Utøya møter vi folk fra hele landet og vi er en gjeng som samles. Jeg vokser veldig som person ved å møte folk som har helt andre erfaringer enn meg selv. Jeg føler meg veldig motivert til å gjøre ting, forteller hun.

Spørsmål til Berntsen

AUF i Nordland har valgt å rette støtet inn mot mikroplast og vil sette søkelyset på problemet. Adolfsen fikk også sjansen til å stille et konkret spørsmål til tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen.

– Det var en del politiske verksted, blant annet ett med Thorbjørn Berntsen. Han pekte på det internasjonale synet på miljøspørsmål. Jeg fikk stille ham et spørsmål og fikk svar.

Hun ville vite hva han syntes om at private bedrifter i mange land ikke har råd til å bruke miljøvennlig teknologi. Han mente det var viktig at de rike landene også brukte penger i disse landene.

Like muligheter

Til neste år håper hun at flere medlemmer i AUF fra Sør-Helgeland blir med på leiren. Selv måtte hun tåle litt vitsing fra en standupkomiker for dialekten. Og ettersom hun ikke er skåren for tungebåndet, var det mange som fikk med seg at hun snakket vegværing.

– Jeg synes det er viktig at alle skal ha samme muligheter uansett om de kommer fra Vega eller Bærum. Når man legger ned det samme arbeidet og har det samme talentet, skal det være mulighet å klare det samme, sier Aurora Eidem Adolfsen.