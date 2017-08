Arbeidsministeren besøker Brønnøysund

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) kommer til Brønnøysund i morgen. Her vil hun ledsages av partikollega Margunn Ebbesen.

- Vi skal besøke NAV Brønnøy, Slottet, Brønnøysundregistrene og Torghatten ASA, forteller Ebbesen.

Ifølge programmet skal avdelingsleder Helge Lund ved NAV Brønnøy informere statsråden om etaten og dens satsingsområder.

Slottet er et samarbeidsprosjekt mellom Brønnøy kommune og NAV Brønnøy om arbeidsmarkedstiltak, hvor målet er at deltakerne skal komme i jobb eller utdanning, samt aktivisering av og tiltak for ungdom og sosialhjelpsmottakere. Her møter Hauglie både veiledere og deltakere.

Arbeidsministeren skal også besøke Brønnøysundregistrene og få en presentasjon av virksomheten. Siste stopp er hovedkontoret for landets største samferdeslskonsern. Hos Torghatten ASA vil hun også få en presentasjon samt en innføring i konsernets lærlingesatsing.