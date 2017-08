33. utgaven av Sjøbergmarsjen

Magnar Solbakk la ned blomster og holdt tale ved minnesmerket. Sammen med flere andre deltok han på den trandisjonsrike marsjen.

Turen går fra Austerfjorden innerst i Vistenfjorden og over fjellet til Eiterådalen i Mosjøen.

Sjøbergmarsjen er en minnemars som ble arrangert for første gang i 1984. Marsjen har som formål å lede oppmerksomheten tilbake til begivenheten under 2.verdenskrig. Den er til minne om de som falt og for folks vilje til innsats for fedrelandets sak. Marsjen går i det terrenget hvor motstandsfolk bar våpen og ammunisjon i 1942-44. Deres tro på at det arbeidet de var med på, tjente fredens sak, kostet hele 27 av dem livet i 1942-44.