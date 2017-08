Fire millioner kroner til bredbånd i Bindal

Stortinget har vedtatt at Bindal skal bli en del av ny sammenslått kommune i Ytter-Namdalen innen 2020.

I en pressemelding fra fylkespartiene i Nordland til de to regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene til regjeringen heter det at de nye kommunene i Nordland skal få millionstøtte til infrastruktur.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal fordele 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. Søknadene om tilskudd viser noen av mulighetene som ligger i å bygge en ny og sterkere kommune sammen, mener Ida Johnsen fra Nordland Venstre i pressemeldingen.

Én av kommunene som har søkt og får tilskudd er Bindal. Kommunen får fire millioner kroner som skal brukes til bedre bredbåndsforbindelser til Vikna, Nærøy og Leka.

– Bindal som skal slå seg sammen med Trøndelagskommunene Vikna, Nærøy og Leka, får 4 millioner kroner til bedre bredbåndsforbindelser mellom dagens kommuner, og digitale tjenester til innbyggerne, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Nordland Høyre.

428 kommuner skal bli til 354. Åtte av disse kommunene ønsket ikke sammenslåing.

– Likevel mente stortingsflertallet at dette var det mest fornuftig. Til tross for dette er det godt å se at også disse kommunene er i gang med gode planer og konkrete tiltak for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, sier Ebbesen.

Andre tilskudd i Nordland er et tilskudd på fire millioner for samme formål til Tjeldsund, Narvik, Ballangen Tysfjord. Hamarøy og Tysfjrod får også to millioner til digitalsering av gårdsarkiv og utbedring av vei.