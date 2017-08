Skipsreder foreslår å væpne redningsskøytene

Det er i et innlegg hos Dagens Næringsliv Olsen tar til orde for dette.

«Norge har for få krigsskip i forhold til kystens lengde. Man kan vel få lov å tenke at hvis Redningsselskapets 50 fartøy ble forsterket til å kunne bære missiler og at disse ble lagret på selskapets baser og at man trente de lommekjente mannskaper sammen med nødvendig militært personell, ville landets forsvarsevne øke», skriver han ifølge Dagbladet , som siterer innlegget.

– Jeg har skrevet det jeg har ment, og så får vi se om det er noen som synes det er verdt noe, sier Fred Olsen til Dagbladet.

Overfor avisen vil han ikke forklare bakgrunnen for forslaget, eller om det har sammenheng med nedleggelsen av Sjøheimevernet i Langtidsplanen for forsvaret.

– Ærlig talt, det jeg mener har jeg skrevet, og jeg har ikke noe mer å kommentere, sier Fred Olsen til Dagbladet, som kommenterer at rederen er kjent for å være litt mediesky.