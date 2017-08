Klart for Sjøbergmarsjen

Sjøbergmarsjen 2017 går av stabelen lørdag. Det blir den 34. i rekken siden starten i 1984. Turmarsjen er til minne om motstandsfolkene som oftet livet i våpentransporten fra Austefjorden over fjellet til Visten i krigsårene 1942-44.

Bønå gård står for arrangementet med støtte fra Vevelstad kommune og i samarbeid med Eiterådalen bygdelag.

Det kreves både penger, mye planlegging og et stort apparat er i sving for å ivareta sikkerheten i fjellet. Inntil for to år siden kunne deltakerne velge hvlken retning de ville gå. Nå er den enveiskjørt, fra Vefsn til Visten, for å berge marsjens framtid.

- Påmelding skjer på deltaker.no og er åpen til fredag kveld. Husk og ta med utskrift av påmelding, da dette er viktig for oss når vi skal registrere dere ved start og mål. Man kan også betale kontant ved start, sier Ole Arnold Bønå.

Det blir satt opp buss fra Brønnøysund og Mosjøen lørdag morgen, og det er hurtigbåtskyss fra Bønå til Brønnøysund og Tjøtta på kvelden.

152 deltakere gikk den drøyt to mil lange marsjen i fjor. Det er en pen økning fra 89 og 110 de to foregående årene.

- Det var gledelig stor deltakelse i fjor. For å få oversikt så ønsker vi i år og få melding om hvor deltakerne skal reise fra og hvilket transportbehov man har på forhånd, sier Bønå.

Vel framme ved Austerfjorden får deltakerne båtskyss til Bønå gård.

- Der vil det bli mulighet for en kjapp dusj og det er salg av mat og drikke. Husk kontanter for vi har ikke mulighet for kortbetaling på grunn av varierende nettdekning. Vi håper på flott turvær og glade deltakere, sier Ole Arnold Bønå.