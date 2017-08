Antall dødsulykker på veiene halvert i sommer

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding mandag.

- Systematisk og målrettet arbeid

I juli er det åtte personer som har mistet livet på norske veier. Dette er en betydelig nedgang fra de 22 som mistet livet i samme periode i 2016.

I juni og juli har totalt 20 mistet livet. Det er en nedgang på 17 fra tilsvarende periode i fjor.

- Selv om dette handler om langt mer enn tall og statistikk er vi glade for utviklingen. Trenden er klar; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier. Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Tallene er foreløpige, ifølge Vegvesenet.

Under 100 i 2017

Statens vegvesens prognoser viser at antallet drepte i 2017 kan havne på under 100.

- Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 70 år. Vi må tilbake til 1947 for å finne tilsvarende lave tall. Da omkom 94 personer, sier Ranes.

57 i hittil i år

I 2017 har 57 mistet livet, melder Statens vegvesen. Dette er en nedgang på 27 i forhold til de syv første månedene i 2016.

Hordaland (8) og Oppland (5) er hardest rammet, mens Finnmark og Aust-Agder ikke har hatt en eneste dødsulykke så langt i 2017.

Voksne menn dominerer statistikken. Av de 57 som omkom i årets sju første måneder, var det 41 menn og 16 kvinner. 34 var over 50 år, mens 23 var under. De fleste var i alderen 51 til 60 år.

- Alle har et ansvar

Vegvesenet oppfordrer trafikantene til å "gjøre sitt" på veiene.

- Om alle hadde hold fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og vært rusfri hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Ranes.

Disse er noen av oppfordringene Vegvesenet kommer med i pressemeldingen:

Kjør etter forholdene og aldri over fartsgrensa. Litt fortere er mye farligere.

Del veien - og ta hensyn til alle som bruker veien.

Husk bilbelte.

Pakk bilen riktig. Ingen løse gjenstander og tunge ting nederst.

Planlegg reisen godt.

Hold deg edru.

Sjekk bilen og sørg for at den er i teknisk god stand.

Trafikkdrepte i juni og juli 2017

Måned 2017 2016 2015 2014 2013 Juni 12 15 9 18 16 Juli 8* 22 15 18 17 Sum 20* 37 24 36 33

* = Foreløbige tall per 31. juli 2017

Trafikkdrepte i 2017 og 2016

Måned 2017 2016 Januar 6 13 Februar 6 10 Mars 7 8 April 7 9 Mai 11 7 Juni 12 15 Juli 8* 22 Sum 57* 84

* = Foreløbige tall per 31. juli