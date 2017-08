Peter selger bøker for å betale for sin utdanning

Peter Simon Nemanya fra Uganda har returnert til Brønnøysund for å selge bøker. Dette gjør han for å finanisere økonomiutdanningen sin i Uganda. Hans drøm er å bli regnskapsfører.

- Finansierer studiet

BAnett møtte Nemanya mandag formiddag. Han forteller at han er tilbake for å finansiere sitt siste år på økonomistudiet på universitetet i byen Bugema i Uganda. Dette blir derfor den siste boksalgsturneen i Norge, hvis alt går etter planen.

- Jeg har fire barn og søsken i Uganda og for hver bok jeg selger får jeg 40 prosent av prisen. Ved å selge disse bøkene får jeg finansiert studiet og får passet på min familie.

Nemanya forteller at han skal bli i Brønnøysund i tre uker. Når oppholdet i Brønnøysund er ferdig drar han til Hønefoss og deretter tilbake til Uganda.

- Jeg ønsker at folk skal vite om meg. Jeg ber om hjelp fra folket i Brønnøysund. Hvis folk kjøper en bok fra meg, så vil det være fantastisk. Det vil hjelpe mye. Jeg er ikke en tigger eller kriminell.

Ønsker å starte egen business

Etter studiene vil Nemanya søke etter jobb. På sikt ønsker han å starte opp sin egen bedrift.

- Mitt store mål er å starte opp egen business. I Uganda jobber vi hardt, men tjener lite. Min kone har ikke jobb, så jeg trenger på sikt å starte opp et eget prosjekt. Planen er å skaffe høner som kan legge egg, for så å selge eggene.

Nemanya opplyser at han har vært i Brønnøysund i to uker, og at han på den tiden har solgt rundt 40 bøker.

- Målet er å selge mellom åtte og ti bøker om dagen, hvis jeg kan.

Han forteller at bøkene han selger i all hovedsak er på norsk, men at han også har bøker på engelsk.

- Jeg selger både historiske bøker, bøker om Asia og Afrika, og bøker om mat.