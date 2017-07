Flere lokale politikere med på Senterpartiets nordlandsturné

I disse dager reiser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på valgkampturné gjennom hele landet. Han skal besøke alle fylker med sin godt synlige turnébuss. Sist fredag var turen kommet til Nordland, med et stort arrangement i Jernbaneparken på Mo i Rana.

Mat, musikk og politisk prat sto på agendaen Sp-lederen snakket om partiets hjertesaker som tjenester nært folk. Fra Sør-Helgeland møtte Margith Moen fra Sømna, Aasa Storlien fra Brønnøy og Vevelstad-ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen. Sistnevnte er partiets tredjekandidat i Nordland. Hun holdt et innlegg om blant annet berørte samferdsel og kommunikasjon.

- Nord-Norge har et stort uforløst verdiskapningspotensial innenfor mange typer næringer, i tillegg skriker vi etter kompetent arbeidskraft. Vi kunne sett en betydelig utvikling på mange fronter gjennom en sterkere satsing på samferdsel og kommunikasjon (...) Vi må satse på vei, vi må sørge for at ferjer og båter gir reisende et godt og effektivt tilbud, og vi må investere i ferjefrie løsninger der det er mulig – det er investeringer som vil gi næringsutvikling og lønnsomhet på sikt, sa hun blant annet.

Hun etterlyste også bredbåndsutgygging i distriktene. Slagsvold Vedum påpekte at det er en nødvendighet for å unngå et nytt klasseskille, og mener at bredbånd til alle i dag er et like selvfølgelig krav som elektrisk strøm var for noen tiår tilbake.

Partilederen tok også opp matproduksjon i hele landet, selvforsyning og mattrygghet. Bøkestad Andreassen, som er veterinær, innom mattyrgghet i sitt innlegg, og da særlig antibiotikaresistens.

- Norge er det landet i verden som bruker minst antibiotika per kilo kjøtt produsert, og dette er en av grunnene til at tilstanden i Norge fortsatt er god. I andre land dør det stadig flere på grunn av infeksjoner med motstandsdyktige bakterier, og dette er direkte relatert til ukontrollert medisinbruk både hos dyr og mennesker. Dette må vi ta på alvor i vår higen etter billig kjøtt og ønsker om å åpne for mer import, sa blant annet Kari Anne Bøkestad Andreassen.