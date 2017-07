Sjekk vekta før du legger ut på veien

På sine hjemmesider kommer Statens vegvesen med en klar oppfordring ; Pass vekta i sommer!

Under en kontroll på Krossmoen i Rogaland fikk fem campingbiler kjøreforbud. Samtlige var for tungt lastet og førerne måtte sette igjen noe av godset før de kunne fortsette turen.

– Vekta påvirker hvordan bilen oppfører seg. Ikke minst har vekta mye å si når en skal bremse opp, sier Marianne Moe i Statens vegvesen til egen nettside.

Kalkulator for tilhengere

Gjennom Vegvesenets egen kalkulator kan man finne ut hvor mye last man kan ha på tilhengerern sin.

I Norge kan ikke kjøretøy med henger kjøre fortere enn 80 km/t, uansett hva fartsgrensa er. Om tilhengeren, eller i dette tilfellet campingvogna ikke har bremser, er fartsgrensa 60 km/t.

– Vi vil også minne folk på at det er viktig å sikre alle løse gjenstander som er med på ferieturen. Løse gjenstander vil bli slengt framover om føreren må bråbremse. For eksempel vil en usikret iPad fly framover med en kraft på 96 kilo om det oppstår en kollisjon når man kjører i 100 km/t, forteller Moe.

Mange campingbiler er registrert slik at de kan kjøres av folk med førerkort klasse B. Disse er som regel konstruert for tyngre last, men man må da ha utvidet førerrett for å kjøre kjøretøyet.

Campingvogn-regel for klasse B

Med førerkort klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo hvis summen av tillhengerens tillatte totalvekt pluss bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kilo.

Trekker man bilens tillatte totalvekt fra 3500 kilo, får man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.